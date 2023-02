Mathias Richling bringt satirisch Ordnung in das Chaos dieser Wochen: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht besucht die Bundeswehr vor Ort und verplant die 100 Milliarden Euro aus dem Sonderhaushalt, Gerhard Schröder reist nach Moskau und trifft einen alten Freund. Kretschmann und Strobl streiten sich derweil um Geschlechterverhältnisse in der Politik. Einen ungebetenen Gast gibt es auch: Ausgerechnet Wladimir Putin hackt sich immer wieder in die Sendung.

Wie immer gilt: Mathias Richling kann sie alle und niemand ist vor ihm sicher. In seiner Show parodiert Richling Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Der Titan des deutschen Kabaretts hat nur die erste Liga der Prominenten in Deutschland zu sich eingeladen. Gekommen ist allerdings niemand. Also spielt Richling seine Gäste einfach selbst. Daraus entstehen die lustigsten und geistreichsten Selbstgespräche, die das Kabarett zu bieten hat.