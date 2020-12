Langsam will Kai-Uwe Köster wirklich wissen, was bei diesen seltsamen Dörflern vor sich geht, deren Geschichten im Beichtstuhl immer mysteriöser werden. Um die Urkunde zu finden, die Pfarrer Eberle für wichtig hielt, bricht er mitten in der Nacht mit Sola in Alfreds Haus ein.