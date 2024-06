per Mail teilen

Bea, die immer wieder nach Neuem für ihre Feriengäste sucht, ist wieder einmal fündig geworden: Sie möchte buttern. Während Karl darüber nur den Kopf schütteln kann, packt die Jungbäuerin ihr neuestes Projekt einfach an. Karl hätte sich denken können, dass er seine Frau nicht gebremst bekommt, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Doch ganz so einfach, wie Bea sich das vorgestellt hat, ist die Sache dann doch nicht.