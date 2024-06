Karl kennt Constantin Klump schon seit seiner Kindheit und schon damals war er in seinen Augen ein Angeber. Dass nun ausgerechnet der ihm die Sieber-Wiese vor der Nase weggeschnappt hat, ärgert ihn mächtig. Klump will auf seinem neuen Gelände einen Stall bauen, der sogar doppelt so groß ist wie der, den Karl mit Riedle geplant hatte. Und während Karl seinen Zorn am Stammtisch versucht zu ertränken, plant ein anderer Faller mit Constantin Klump eine lukrative Geschäftsbeziehung.