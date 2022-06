per Mail teilen

Tayo ist baff, als er ausgerechnet Leon Riedle in der Fallerschen Küche trifft. Mit dem hat er nämlich noch immer eine Rechnung offen! Letztendlich ist es nur Leons gestresster Mutter Evelyn zu verdanken, dass die beiden sich im Lauf des Nachmittags noch an ganz anderen offenen Rechnungen zu schaffen machen. Das allerdings zur großen Freude von Evelyn - und vor allem von Hermann!

Eva hat die Fotografie wieder für sich entdeckt und plant einen Tag Auszeit, um mit ihrer Kamera im Wald auf Motivsuche zu gehen. Carlotta möchte unbedingt mit! Viel lieber, als mit dem Papa einen Motorradausflug zu machen. So eine Fotosafari ist doch viel spannender! Und während Andreas auf seinem Motorrad durch den Schwarzwald cruist, gibt es für Carlotta einen Fotografierkurs im Fallerwald. Dann verliert Eva ihre Tochter am Engelsgrund aus den Augen.

Während Frau Heilert sich ums bürgermeisterliche Blumenfenster kümmert, zerplatzt plötzlich ein Paintball auf der Scheibe. Was Bernhard bereits an Fasnet für einen Dumme-Jungen-Streich hielt, löst bei seiner Vorzimmerdame schlichtweg Panik aus! Dann erschleicht den Bürgermeister jedoch ein konkreter Verdacht, als er Tonis Prahlereien am Stammtisch mitbekommt. Als er ihn zur Rede stellt, wird Toni ganz kleinlaut und es kommt noch ein ganz anderes Geheimnis ans Licht.