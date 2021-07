Die Fallers trauern um ihren Freund und Kollegen Peter Schell, der am 22. Juli nach schwerer Krankheit in seiner Wahlheimat Baden-Baden starb.

Ein "Faller" der ersten Stunde

Peter Schell gehörte zum “Fallers”-Cast der ersten Stunde. Schon in der ersten Folge der SWR Schwarzwaldserie, die am 25. September 1994 ausgestrahlt wurde, spielte der gebürtige Schweizer den eigensinnigen, manchmal cholerischen aber unbedingt liebenswerten Jungbauern Karl Faller, der den malerischen Schwarzwaldhof von seinem Vater Hermann und damit eine große Verantwortung übernahm. Peter spielte die Rolle des Karl Faller mit viel Liebe und großem Engagement. Das ging sogar so weit, dass er sich auf dem Original-Fallerhof einquartierte, um zu lernen und zu spüren, was es bedeutet, ein Schwarzwaldbauer zu sein. Peter sagte einmal über seine Rolle: “Natürlich ist mir die Figur des Karl ans Herz gewachsen, sonst könnte ich ihn nicht über ein Viertel Jahrhundert schauspielerisch verkörpern. Vielleicht ist er manchmal etwas zu grantlig, vor allem seinem Vater oder Bruder gegenüber. Besonders gefällt mir aber sein Witz und sein trockener Humor. Geschichten, in denen das zur Geltung kommt, spiele ich besonders gern.” Peter Schell wurde 64 Jahre alt.

