Wir nehmen Abschied von Peter Schell. Freund, Kollege, Mensch.

Lieber Peter,

lange war ich am Hadern, ob ich schreibe oder nicht. Ich war hin und her gerissen zwischen dem Bedürfnis Dir zu sagen, dass ich dich lieb habe und dem Gefühl, Dir damit vielleicht zu nahe zu treten. Ich tat es nicht und tue es jetzt. Ich hoffe, Du weißt, wie viel Du mir bedeutest, wie viel Respekt ich vor Dir habe und wie sehr ich Dich als Mensch schätze. Du wirst bleiben, und ich möchte in Zukunft an mir arbeiten und mehr so sein wie Du es warst. Bescheiden, Wertschätzend, warmherzig und friedvoll. Du musstest nie laut sein um präsent zu sein. Du wusstest immer was zu sagen ist. Du hast uns allen das Gefühl gegeben, wertvoll zu sein.

Du hast in so vielen Leben tiefe Fußspuren hinterlassen. Wir alle haben so viele schöne Geschichten mit Dir erleben, vor und hinter der Kamera. Immer erinnern werde ich mich zum Beispiel an die wundervolle Yogastunde im Schwarzwald vor vielen Jahren.

Du wirst mir fehlen, aber ich bin dankbar, dass ich Dich kennen durfte.

Deine Ana



Ana-Carolina Kleine

Celine Schneider

Hey Peter,

es ist schrecklich und ungerecht, dass es Dich nicht mehr gibt. Obwohl Du manchmal auch ein harter Knochen sein konntest, ungeduldig und verletzend, wirst Du mir sehr fehlen. Ich hätte Dich gerne noch im Kartfahren besiegt, mit Dir gebosselt und unsere gemeinsame Filmidee ausdiskutiert. Manche Dinge von Dir habe ich nicht kapiert, bei anderen haben wir uns ohne Worte verstanden. Ein Blick, eine Geste, und ich wusste, was Du meinst. Jetzt ist alles vorbei. So schnell!

Nun bleibst Du mir nur noch in meinen Erinnerungen , in den Filmen und in Gesprächen mit anderen. Mach‘s gut!

Karsten



Karsten Wichniarz

Regisseur

Stufen

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,

Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend

Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.

Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern

In andre, neue Bindungen zu geben.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.



Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,

An keinem wie an einer Heimat hängen,

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,

Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten.

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen;

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.



Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde

Uns neuen Räumen jung entgegen senden,

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden,

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

Hermann Hesse



Karsten Dörr

Bernhard Faller

Lieber Peter,

die Nachricht über Deinen Tod hat mich zutiefst getroffen. Ich schreibe dies, weil ich weiß, du wirst es dennoch lesen. Denn ich habe nicht nur die Hoffnung, sondern auch die Zuversicht. Das Kreuz steht nicht für den Tod, sondern für die Auferstehung und das Leben. Es ist wie mit einem kaputten Computer. Nur weil er nicht mehr funktioniert, heißt es nicht, dass der Inhalt weg ist. Ich bin mir sicher, Du bist an einem besseren Ort. Für einen selbst ist der Tod nichts Schlimmes, sondern nur für die Hinterbliebenen. Ich bin sehr traurig, dass wir nicht mehr zusammen drehen können. Aber vielmehr entschließe ich mich dazu, Dein Lebenswerk zu feiern. Du warst ein talentierter Schauspieler und ein sehr herzlicher Mensch. Das behalte ich in Erinnerung. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder. Da oben...?



Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. - Johannes 11 Vers 25.



Charles Henri Junior Sehba

Tayo

Ein Mensch ist nicht mehr da, nur noch in der Erinnerung. Peter ist weg. Mit ihm ein ganzes Universum. Ein einzigartiges Universum.

Jeder Mensch ist ein Universum. Und fehlt - dann.

Mir fehlen (die) Worte.

Peter in seiner Eigen-Art, seinem Glück, seinem Unglück, seinem Willen, seinen Fähigkeiten, seiner Ausstrahlung, seinem (Lauf)-Rhythmus, seinem Ernst, auch seiner Verschmitztheit, seinen Interessen, seinen Geheimnissen, seinem Suchen, seinem Sich-Mitteilen-Wollen, seinem Loslassen ...

Ich bin traurig.

Es gab AUGEN- BLICKE beim Drehen mit Peter, da war er mir in den letzten 2 Jahren sehr nah.

Ich wollte ihn, mit dem ich so lange zusammen gearbeitet habe, schon lange besser kennenlernen. Deshalb habe ich mich ganz bewusst (mit über 70) vertrauensvoll in eine Tula-Yoga-Erfahrung mit ihm begeben.

Ich hatte den richtigen Riecher! Das wars!! Ein Geschenk von Peter! Ein wunderbares Erlebnis, wofür ich ihm sehr, sehr, sehr dankbar bin!



Lisbeth Felder

Lioba