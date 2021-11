ist investierfreudiger Unternehmer und kennt Karl und Eva aus Kindertagen

Constantin Klumpp hat nicht lange gebraucht, sich in Schönwald wieder so richtig einzuleben. In dem kleinen Schwarzwalddorf hat er mehr Fäden in der Hand, als manch einem lieb ist. Und mehr, als manch einer überhaupt weiß. Klumpp ist ein Mann, der polarisiert. Er weiß sehr wohl darum und nützt das bei jeder Gelegenheit für sich aus. Im Moment jedoch beißt er sich an Karl Faller die Zähne aus. Der ist es nämlich, der gegen eine Hochzeit mit Sophie auf dem Fallerhof ist. Dieses Nein wird ein Constantin Klumpp keinesfalls akzeptieren!