ist die Freundin von Albert

Celine freut sich wie Bolle. Bald heißt es nämlich: "adé Büffelei, adé Studium, hallo Frau Doktor"! Bis dahin muss sie nur noch ihr PJ überstehen, die ein oder andere Prüfung ablegen, aber das sind nur noch Peanuts im Vergleich zu dem, was bereits hinter ihr liegt. Was danach kommt, zeigt die Zeit. Genau so zeigt die Zeit, ob sie zusammen mit Albert auf dem Fallerhof bleiben wird, oder nicht. Im Moment ist es für die angehende Ärztin gut so, wie es gerade ist!