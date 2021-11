kam als Flüchtlingsjunge auf den Fallerhof

Tayo ist glücklich, auf dem Fallerhof gelandet zu sein. Besonders Karl hat es ihm angetan, auch wenn er anfangs sehr griesgrämig war. Der Bub genießt es, wenn er zusammen mit Karl am Traktor schrauben kann, wenn er mit der ganzen Familie am Tisch sitzt und ein Teil von ihr ist. Fast vergessen ist in solchen Momenten der schmerzliche Weg, der hinter ihm liegt. Vor ihm liegt nun, nach Abbruch seiner Mechanikerlehre, das, was ihm wirklich Freude bereitet: Eine Ausbildung im Gasthaus zum Löwen. Tu ist zwar ein strenger Lehrherr, doch Tayo ist wild entschlossen: Er wird Koch!