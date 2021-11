Eins ist so sicher, wie das Amen in der Kirche: Einmal am Tag treffen sich am Stammtisch der Schönwalder Dorfkneipe „Zum Löwen“ die Herren Toni, Leo, Schorsch und Co. Mit größtem Vergnügen kauen sie dort die lokalen Ereignisse durch und geben gerne ihren Senf zu allem, ob man es hören will oder nicht. Wenn sie mit ihren Schoten über die Stränge schlagen, ist Eva schnell zur Stelle und pfeift die Jungs zurück. Schließlich sind sie - zu Evas Erleichterung - nicht die einzigen Gäste.