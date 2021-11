ist der Koch im Löwen. Er war verheiratet mit Oanh und ist mittlerweile verwitwet.

Tu hat eine schwierige Zeit hinter sich gebracht. Oanhs Tod hat ihn ins Mark getroffen. Nach einer kurzen Auszeit in seiner Heimat Vietnam hat sich der Koch direkt wieder in die Arbeit gestürzt. Im Moment steht er vor einer neuen Herausforderung: Er hat einen Lehrling. Gerne gibt Tu sein Wissen um die Geheimnisse guter Küche an den wissbegierigen Tayo weiter. Der junge Springinsfeld macht aber nicht immer das, was der Lehrherr ihm aufträgt. Tu wird ihm auf seine ureigene Art schon beibringen: Lehrjahre sind keine Herrenjahre!