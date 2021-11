Leni Riedlinger

ist verheiratet mit Eugen Riedlinger und Johannas beste Freundin

Für Leni wäre die Welt in Ordnung, wenn einfach alle nach ihrer Pfeife tanzen würden. Wenn das so einfach wäre! Dann nämlich wäre sie Vorsitzende der Landfrauen, hätte ein Monopol auf Erdbeermarmelade und Schönwald wäre längst ein einziger großer Schönheitssalon. Wenn es um sie herum nur nicht so viele Kleingeister gäbe! Mittlerweile jedoch hat sie ein neues Steckenpferd: Sie führt die Bürgerbusflotte von Schönwald! Einzig Hermann kommt ihr immer wieder in die Quere. Doch Leni wäre nicht Leni, wenn sie mit ihm nicht auch noch fertig werden würde.