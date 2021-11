Albert Guiton

ist der Sohn von Bernhard Faller und Monique Guiton

Insgeheim hat Albert immer noch daran zu knabbern, dass sein Heiratsantrag so in die Hose ging! Dabei kann er sich nichts anderes vorstellen, als mit seiner Celine cool und gechillt alt zu werden. Sie ist einfach die Frau seiner Träume. Aber don't panic, irgendwann wird sie sicher noch "Ja" sagen. Glücklicherweise läuft beruflich bei Albert alles easy und er kann sich bei dem, was er tut so richtig creativ austoben. Das hätte in der Familie kaum einer gedacht, er hat's ihnen allen gezeigt. Was will man mehr!