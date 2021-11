Sophie Kramer

ist die Tochter von Heinz Faller

Es hätte alles so schön sein können! Sophie hat von Karl inzwischen das Sägewerk gepachtet, die Auftragslage ist gut, ihren Mitarbeiter Toni hat sie im Griff. Und dann der Heiratsantrag von Constantin: Romantik pur! Es hätte - wie gesagt - alles so schön sein können! Doch als Sophie endlich den Mut hat, mit Karl über die bevorstehende Hochzeit zu sprechen, erlebt sie ihr blaues Wunder: Karl macht ihr unmissverständlich klar, dass ein Constantin Klumpp niemals zur Familie gehören wird! Never ever!