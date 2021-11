Bernhard Faller

ist Bürgermeister von Schönwald und Vater von Albert Guiton und Marius Sonntag

Bernhard und Monique - vor Jahren mitten in einem Rosenkrieg, heute wieder ein Paar. Alte Liebe rostet offenbar tatsächlich nicht! Moniques spontane und unkonventionelle Art ist das Salz in Bernhards Bürgermeister-Suppe. Mit ihr gibt es keine Langeweile. Manchmal würde er gerne mehr Zeit mit ihr verbringen, vielleicht sogar mit ihr zusammenziehen. Doch das wäre wahrscheinlich der Beziehungs-Tod in der ersten Runde! Bernhard weiß genau, dass Monique kein Typ für eine klassische Beziehung ist. Genau das liebt er aber an ihr.