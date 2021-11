Johanna Faller

ist verheiratet mit Hermann Faller und Mutter von Kati, Karl und Bernhard

Adventszeit - Familienzeit. Doch für Johanna fühlt sich das in diesem Jahr ganz anders an. Die Eiszeit zwischen Karl und Bea belastet sie sehr. Mehr, als sie zugeben will. Sie weiß, sie muss sich raushalten, aber das ist gar nicht so einfach, wenn man unter einem Dach wohnt. Außerdem graust es ihr vor dem Moment, wenn ihr Brummel erfährt, dass sein Bruder Franz Neubaupläne hegt - direkt neben dem Fallerhof. Nicht auszudenken, was das für den eh schon angeschlagenen Familienfrieden bedeutet. Nicht auszudenken.