Ein Blick hinter die Kulissen

Am 12. November 2017 beginnt mit der Folge 948 die Ausstrahlung der 111. Staffel der Fallers: Acht neue Folgen, diesmal unter der Regie von Dagmar von Chappuis. In der Winterstaffel gab es an Wetter alles ... außer Schnee. Drehzeit war vom 03.11. bis 09.12.2016. Wir wünschen viel Vergnügen - mit den Fotos und den neuen Folgen.

