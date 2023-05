Die Fallers - Folge 1187

per Mail teilen

Bea müsste sich zerreißen, um auf dem Hof alles so zu schaffen, wie sie gerne würde. Zwar ist sie gewohnt, auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, aber inzwischen passiert alles nur noch zwischen Tür und Angel. Bea muss sich eingestehen, dass sie etwas ändern und ihre Zeit besser einteilen muss, um nicht erneut in einem Burnout zu landen.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Die Hochzeit von Kati und Bernd steht vor der Tür und die Brautleute sind arg aufgeregt! Beide schwelgen im Hochzeitsfieber und können ihren großen Tag kaum noch erwarten. Doch dann bremst ein Unfall alles aus.

Toni ist glücklich über seine neue Freiheit und vermisst die Plackerei in der Säge überhaupt nicht. Er möchte als Bierbrauer groß durchstarten, alle Weichen dafür sind gestellt! Anders sieht es in der Säge aus. Sophie bekommt keinen Ersatz für Toni setzt deshalb Constantin das Messer auf die Brust: Was er verschuldet hat, soll er gefälligst auch wieder richten. Egal wie!