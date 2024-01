Esel Doudou wird Fernsehstar

Vor drei Jahren noch fristete er in den Händen eines Tierquälers ein trauriges Dasein in einem düsteren Verschlag, jetzt, befreit und in fürsorglicher Obhut vollständig genesen, wird er Fernsehstar: Esel Doudou, vermutlich sieben Jahre alt, lebensfroh, verschmust, aufgeschlossen, spielt künftig bei den Fallers mit.

Seinen ersten Auftritt hat er in Folge 813 der Familienserie des Südwestrundfunks (SWR). Im Juli 2013 begannen die Dreharbeiten, vorher traf Doudou in Rastatt erstmals mit Regisseur Ulf Janssen zusammen. Die Chemie scheint zu stimmen, zumal Doudou sich in der TV-Serie nicht verbiegen muss, sondern sich selbst spielen darf. „Rettung“ ist das Drehbuch denn auch betitelt, in modifizierter Form erzählt es Doudous eigene Geschichte – allerdings nicht in der Deutlichkeit des tatsächlich Erlebten, wie „Fallers“-Redaktionsleiter und Autor Tobias Jost erläutert.

Rastatter Tierschützer waren auf das Schicksal des Esels in Frankreich aufmerksam geworden. Das Tier wurde befreit – mit zahlreichen Narben an Hinterbeinen, Bauch und Kopf; Fell, Hufe und Augen in schrecklichem Zustand, mit Angst vor der freien Natur und eingewachsenem Halfter, das durch einen tierärztlichen Eingriff entfernt werden musste. Eine weitere Operation später gesundete Doudou endgültig – nicht nur körperlich. Eine bewegende Geschichte, auf die auch die „Fallers“-Redaktion aufmerksam wurde, stets auf der Suche nach emotionalem Stoff.

In der Serie wird nun Enkelin Jenny Faller (Julia Obst) Doudous „Eselmama“. Gefunden wird er nicht im Stall, sondern als ausgesetztes Tier. Jenny kümmert sich um ihn und findet dadurch selbst aus einer Lebenskrise.

Für wie viele Folgen Doudou vor der Kamera steht, ist noch nicht klar. Drei Drehbücher mit ihm für Staffel 94 sind gerade fertig geworden, jetzt muss sich zeigen, wie sich Doudou als Schauspieler verhält und welche Geschichten sich mit ihm erzählen lassen. Es sollen schließlich Storys sein, in denen er nicht nur Statist ist, sondern die Handlung vorantreibt, so Redaktionsleiter Jost. Janssen, seit 2009 regelmäßig bei den „Fallers“ auf dem Regie Stuhl, ist sicher: „Das fesselt auch das ganz junge Publikum“, schließlich sind die „Fallers“ eine Familienserie.

Unterdessen hat Doudou keine Berührungsängste. Störrisch? Von wegen. Fernsehzuschauer und „Fallers“-Fans brauchen indes noch etwas Geduld bis zum Auftritt des Esels. „Wir drehen immer mit einem Jahr Vorlaufzeit“, informiert das Team. Das heißt: Sendetermin für die erste Folge mit Doudou ist der 4. Mai 2014. Die „Fallers“ feiern dann 20-Jähriges: Am 25. September 1994 flimmerten sie im SWR Fernsehen erstmals über den Bildschirm.



Von Daniel Melcher / Erschienen am 2. Mai 2013 im Badischen Tagblatt

Mit freundlicher Genehmigung des Badischen Tagblatts