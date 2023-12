Johanna Fallers Fasnet-Scherben

Zutatenliste:

2 Eier

1 EL dicker saurer Rahm

1 Prise Salz

30 g Zucker

250 g Mehl

1 EL Puderzucker zum Bestäuben

1/2 l Öl zum Ausbacken

etwas Mehl für die Arbeitsfläche

Eier, Sauerrahm, Zucker und Salz werden verrührt, das Mehl nach und nach dazugegeben und der Teig leicht zusammengearbeitet. Dann wellt man ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche so dünn wie möglich aus und schneidet mit dem Backrädchen Rauten aus. Johanna macht das "aus der Lamäng", wie sie sagt, aber wer mag, kann auch ein Lineal benutzen, wenn die Rauten gleichmässig werden sollen. Diese werden dann mit einer Gabel einige Male eingestochen - gestupft - damit die Scherben beim Backen nicht zu dicke Blasen bekommen.

Dann backt man die Rauten schwimmend in heißem Fett aus, bis sie auf beiden Seiten eine leicht goldbraune Farbe angenommen haben. Am besten lässt man die Scherben dann auf Küchenpapier abtropfen und bestäubt sie mit Puderzucker. So macht es Johanna. Jenny, ihre Enkelin, mag die Scherben am liebsten, wenn sie mit einer Mischung aus Zucker, Puderzucker und Vanillezucker bestäubt werden.

Guten Appetit! Und: Narri, Narro!

Übersicht aller SWR Rezepte