Zweiter Anlauf

Die Sommerpause ist vorbei, heute starten die neuen Folgen!

Nachdem sich beim ersten Hochzeitsversuch Baby Matteo vorgedrängelt hat, nehmen Sebastian und Jenny erneut Anlauf. Doch auch bei der standesamtlichen Trauung funkt Matteo dazwischen und wirft die Pläne seiner Eltern über den Haufen.

Monique und Bernhard genießen ihre Zweisamkeit und planen einen Kurzurlaub in Biarritz. Die beiden können Muscheln und Champagner bereits auf der Zunge schmecken. Doch auch hier werden die Pläne der beiden Turteltauben vom Nachwuchs torpediert.

Leni ist mit dem Bürgerbus in eine Radarfalle gerast, was ihren Blutdruck schwer in den dunkelroten Bereich jagt! Leider zieht das nicht nur für sie selbst Konsequenzen nach sich.