Ausritt mit Hindernissen

Es vergeht kein Tag, an dem Hermann und seine Schwiegertochter nicht aneinandergeraten. Obwohl Bea wirklich ackert und versucht, alles am Laufen zu halten – sie kann’s dem Altbauern einfach nicht recht machen. Nach einem erneuten Streit macht sich Hermann zornig mit Willy und seinem E-Scooter auf den Weg in den Wald. Stunden später kommt der Hofhund allein zurück – von Hermann keine Spur!

Der Nachteil an der Reittherapieausbildung ist für Kati eindeutig, dass sie selbst Reiten lernen muss. So ein Pferd ist viel zu hoch und ihr Reitlehrer viel zu streng. Gut nur, dass Bernd so eine Eselsgeduld an den Tag legt, auch wenn er – was Katis Reitstunden betrifft - sowohl Hopfen als auch Malz bereits verloren gibt.

Constantin überrascht Bernhard mit einem abgespeckten Bau- und Finanzierungsplan vom Seniorenheim. Doch Bernhard misstraut ihm noch immer und kann sich auch diesmal auf sein Bauchgefühl verlassen.