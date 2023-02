Bedrohungen

per Mail teilen

Frau Markhardt-Siegel ist vollkommen hysterisch, als sie an diesem Morgen das Bürgermeisterbüro stürmt. Völlig außer sich berichtet sie von Ratten, die sich erneut im Keller der Schule eingenistet haben und drängt auf eine schnelle Bekämpfung! Da Frau Markhardt-Siegel vor ihrem geistigen Auge die Schönwalder Rattenplage bereits deutlich sehen kann, fordert sie vom Bürgermeister deren sofortige Ausrottung mit Giftködern. Die Köder werden jedoch nicht nur den Schulratten gefährlich.

Nachdem ein Mitbewohner aus Tayos Wohngruppe wegen des Dublin-Verfahrens nach Italien zurückgebracht wurde, hat Tayo große Angst, dass ihm dasselbe ebenfalls blühen könnte. Bea versucht, ihn zu beruhigen und hat gleich zwei Überraschungen für Tayo parat.

SWR d:light / Christian Koch

Bernd ist ratlos. Seit der Beerdigung von Karl und Johanna hat seine Kati keinen Antrieb mehr und droht in eine handfeste Depression zu schlittern. Bernds Versuche, an Kati heranzukommen scheitern kläglich. Sie weist ihn ab und pampt ihn an. Aber Bernd lässt nicht locker und hat die beste Idee überhaupt!