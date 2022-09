Halbwahrheiten

Auch in diesem Jahr steht der Weihnachtsbazar an, der von den Landfrauen bestückt werden soll. Johanna ist mit ihren Gedanken aus Sorge um Karl oft nicht bei der Sache und deshalb froh, dass Saskia sich so bei den Landfrauen engagiert. Ein echter Glücksgriff! Saskia weiß genau was sie will. Und sie hat das seltene Talent, die resolute Leni dazu zu bringen, Dinge zu tun, von denen die niemals dachte, dass sie sie jemals tun würde …

Weder Bernhard noch Monique hatten eine Ahnung davon, dass Albert unter Angstzuständen leidet und in Therapie ist. Nun fragen sich beide, weshalb ihr Sohn sich keinem von ihnen anvertraut hat, stehen dieser Tatsache aber durchaus auch selbstkritisch gegenüber. Als Bernhard Albert direkt auf dessen Probleme anspricht, kommt es zur Aussprache zwischen Vater und Sohn.

Sebastian arbeitet nach Karls Erkrankung immer mehr auf dem Hof. Für ihn ist es selbstverständlich, dass er einspringt, solang der Bauer nicht da ist. Als Ranger tritt er kürzer, um die Arbeit auf dem Fallerhof zu wuppen. Das alles ist nicht leicht, aber Sebastian tut das für Karl – für die Familie. Doch was, wenn Karl nicht wieder gesund wird?