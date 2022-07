Nur die Hälfte

Bea und Karl haben ihre Paartherapie beendet und werden zu Hause bereits sehnsüchtig erwartet. Vor allem Hermann ist froh, wenn die beiden endlich wieder zurück sind, und dabei spielt Johannas köstlich duftender Käsekuchen diesmal nur eine untergeordnete Rolle. Der Altbauer freut sich vor allem darauf, seine alten Knochen wieder ein wenig mehr schonen zu können. Doch nicht nur ihm hat die Arbeit auf dem Hof in den letzten Monaten zu schaffen gemacht. Nun aber wird alles wieder gut! Karl und Bea waren jetzt wirklich lang genug weg und der Hof braucht endlich seinen Bauern wieder!

Stefanie Rabenalt, die Eva im Löwen vertreten soll, kommt völlig abgehetzt in der Dorfkneipe an. Toni, der wie immer seinen Platz am Stammtisch hält, bekommt schnell zu spüren, dass Stefanie momentan ein ganz schwaches Nervenkostüm hat. Ununterbrochen läutet ihr Handy, sie drückt die Gespräche allerdings immer direkt weg. Da wird sogar Toni rasch klar, dass hinter Stefanies Nervosität mehr steckt als einfach nur ein schlechter Tag. Und die Wahrheit ist erschreckend.

Bernd hat sich für seine Kati so manches abgewöhnt, gleichzeitig muss er sich an so einiges allerdings erst gewöhnen – wie die spitzen Lederschleicher, die Kati ihm verpasst hat. Noch ist Bernd in seiner Verliebtheit jedoch weit davon entfernt zu merken, dass seine Liebste gerade dabei ist, ihn für sich „passend“ zu machen.