Seit Celine in Mannheim wohnt, ist Albert in äußerst schlechter Verfassung. Schlimme Alpträume rauben ihm dem Schlaf. Ausgerechnet jetzt steht ein Belastungstest für die Feuerwehr an. Albert ist so aufgeregt, dass er noch nicht einmal etwas essen kann. Es kommt, was kommen muss: Albert bekommt tatsächlich eine Panikattacke und fast vermasselt er den Test. Trotzdem ist er sicher, dass niemand etwas mitbekommen hat. Ein fataler Irrtum!

Weinend kommt Schorsch auf den Fallerhof. Seine Frau hatte einen Schlaganfall und liegt nun auf der Intensivstation. Die Tatsache, dass die Ärzte als erstes nach einer Patientenverfügung gefragt haben, bringt den armen Schorsch völlig aus der Fassung. Er weiß doch schließlich am besten, was seine Selma möchte, wenn alles mal ganz schlimm kommt! Und jetzt kann er gar nichts tun! Hermann und Johanna versuchen, den Freund zu trösten und sind sich einig, dass auch sie sich mit diesem Thema beschäftigen müssen. Dringend!

Eva liebt ihren Löwen zwar, trotzdem findet sie die Einrichtung allmählich zu trist. Einfach nicht fröhlich genug und weit weg von der kultigen Kneipe, die sie eigentlich immer haben wollte. Da die Finanzen aber keine größeren Veränderungen zulassen, beschließt sie, wenigstens neue Fotos für ihre Kneipe zu machen. Dieses Steckenpferd hat sie sowieso viel zu lang vernachlässigt. Umständehalber eben! Fasziniert von den Vorbereitungen ihrer Mama steht für Carlotta jetzt schon fest: Sie wird auch Fotografin!