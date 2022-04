Im Dschungel

per Mail teilen

Jenny, Sebastian, Celine und Albert plagen sich mehr oder weniger freudvoll über den Wildnis-Trail. Vor allem Jenny und Celine hatten sich diesen Ausflug so nicht vorgestellt. Lediglich Albert scheint in seinem Element! Schlechtes Wetter und mindestens genauso schlechtes Essen sorgen letztendlich dafür, dass die Nerven bald blank liegen. Die vier Freunde zerstreiten sich und nach und nach kommen alle Geheimnisse ans Licht.

Bea gibt sich die Schuld, dass Karl weg ist. Die ganze Zeit dachte sie, dass er sie betrügt. Zwar kennt sie die Wahrheit inzwischen, aber ihr Mann bleibt verschwunden und Bea ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Johanna und Hermann geben sich jede Mühe mit ihrer Schwiegertochter, aber mittlerweile wissen sie keinen Rat mehr. Auf Initiative von Dr. Schröder bringt Johanna Bea in eine psychosomatische Akut-Klinik.

Constantin Klumpp hat sich für Johanna ordentlich ins Zeug gelegt. Der neue Hühnerstall, den er ihr auf den Hof liefert, macht Johanna schier sprachlos! Dass Constantin so spontan und so großzügig hilft, passiert natürlich nicht ohne Grund. Schließlich möchte er in naher Zukunft Sophie auf dem Fallerhof heiraten. Und möglicherweise hat er mit den neuen Hühnerstall jetzt wenigstens eine Fallerin – vielleicht die wichtigste – auf seiner Seite.