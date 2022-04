Mit aller Mühe

per Mail teilen

Als Jenny nach Hause kommt, wird sie von ihren Freunden mit einer Party zum bestandenen Examen überrascht. Sie hat keine große Lust auf eine Feier, denn sie ist von ihrer Leistung arg enttäuscht, womit sie nur schwer zurechtkommt. Auch mit der Überraschung daheim muss sie erstmal klarkommen. Ausgerechnet eine mehrtägige Tour durch die Wälder soll es sein. Nach anfänglichen Zögern machen sich die vier Freunde aber doch auf zu der von Albert ausgeklügelten Wildnistour, ohne zu ahnen, dass jeder von ihnen ein großes Geheimnis mit auf den Weg nimmt.

Nachdem Bernhard Dr. Schröders Spielchen ein Ende bereitet und ihm eine Absage erteilt hat, steckt der Bürgermeister nun allerdings in Schwierigkeiten. Es gibt einige Personen im Ort, für die es ein gefundenes Fressen wäre, wenn sich Bernhards vollmundige Versprechen so mir nichts, dir nichts in Wohlgefallen aufgelöst hätten. Jedenfalls kann der Bürgermeister sich nicht vorwerfen, er wäre inkonsequent gewesen. Dann kommt es zu einer überraschenden Begegnung im Rathaus, die sich als Bernhards Ticket für die Wiederwahl entpuppen könnte!

Nachdem Celine Bea in die Klinik gebracht hat, müssen die Ärzte nun erst einmal herausfinden, welche Ursache Beas aktueller Gesundheitszustand hat. Körperliche Ursachen kann Dr. Schröder jedoch schnell ausschließen. Bea zeigt Symptome eines Burnout und Schröder empfiehlt ihr den Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik.