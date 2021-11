Am Ende des Jahres

Nachdem Bea den Hof und ihre Familie verlassen hat, war es für alle ein sehr trauriges Weihnachten in diesem Jahr. Bea hat die Festtage im Löwen verbracht und auch am letzten Feiertag nicht vor, nach Hause zurückzukehren. Auch Johannas inständige Bitte, nachsichtig zu sein und heimzukommen, ändert an Beas Entscheidung nichts. Trotzdem ist ihr klar, dass das Zimmer im Löwen keine Dauerlösung sein kann, zumal sie in der Dorfkneipe mitten auf dem Präsentierteller für Klatsch und Tratsch steht. Dann bietet Josef Zimmermann ihr an, auf seinen Hof zu ziehen.

Lioba weiß, dass das vergangene Jahr für alle Fallers ein schwieriges war. Am meisten aber liegt ihr das Wohl ihrer Freundin Johanna am Herzen, weshalb sie jede Gelegenheit nutzt, sie aufzuheitern. Wäre da nicht eine weitere Freundin - zwar mit der gleichen Intention, leider aber ganz anderer Ansicht der Realisierung - könnte Johannas Weihnachtsfest fast noch harmonisch ausklingen. Diese Harmonie hat Johanna dann erst Hermann und einem lautstarken Rauswurf zu verdanken!

Tayo hat eine Kiste alte Böller gefunden und freut sich jetzt schon, es an Silvester so richtig krachen zu lassen. Als Karl die alten Sprengkörper in seinem Brunnengang sieht, flippt er regelrecht aus und will Tayos Fund direkt entsorgen. Tayo ist schnell klar, dass das mit der Ballerei nichts wird. Jedenfalls nicht auf dem Fallerhof …