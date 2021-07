Kati kann nicht mehr länger mit ansehen, wie Karl die Existenz des Hofes aufs Spiel setzt. So, wie ihr Bruder sich derzeit verhält, kann es ja nur noch bergab gehen! Beherzt und nicht ganz uneigennützig nimmt Kati das Familienruder in die Hand und verdonnert die Familie zu einer längst fälligen Aussprache. Einer muss die Zügel schließlich in die Hand nehmen, um zu retten, was noch zu retten ist, wenn der Bauer offensichtlich alles den Bach runtergehen lässt! Und während Kati im Familienrat ordentlich zündelt, bekommt Karl von Bernhard den Rückhalt, den er vom Rest der Familie lange vermisst hat - vor allem von seiner Frau!

Sophie freut sich, dass Karl seine Auszeit so gutgetan hat. Viel freundlicher und umgänglicher ist er geworden, ihr Cousin. Ungewohnt gelassen und entspannt – einfach wie ausgewechselt. Vielleicht wäre jetzt die Gelegenheit günstig, das Kriegsbeil zu begraben, und von Karl doch noch den Segen für eine Hochzeit mit Constantin auf dem Hof zu bekommen. Sophie wagt einen zaghaften Vorstoß und bekommt die Abfuhr ihres Lebens …

Leni hat jetzt schon Angst, Saskia könne ihr den Rang ablaufen. Dass sie sich den 2. Vorsitz bei den Landfrauen ausgerechnet mit diesem Frechdachs teilen muss, nagt schwer an ihr. Doch Leni hat so ihre Möglichkeiten, die junge Landfrau schnell wieder loszuwerden und begeht einen großen Fehler.