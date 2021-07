Als Karl sich so plötzlich eine Auszeit genommen hatte, war das für alle auf dem Hof eine schwere Zeit. Für Bea scheint die allerdings längst nicht vorbei zu sein. Karl verhält sich seiner Frau gegenüber äußerst reserviert und scheint sogar froh darüber zu sein, dass sie für ein paar Tage mit Zimmermann zur Schnapsmesse fährt. Zwar spürt Bea Karls Zurückhaltung, versucht aber, diese zu ignorieren. Der wird sich schon wieder einkriegen! Deshalb tut sie, was sie immer tut: Sie delegiert die Arbeiten, die Karl während ihrer Abwesenheit erledigen kann. Diesmal allerdings „spurt“ der Bauer nicht wie sonst. Er hat nämlich andere Pläne, und mit Bea haben die rein gar nichts zu tun.

Schon früh am Morgen trifft eine explosive Menschenansammlung in der Dorfkneipe aufeinander: Die Bürgerbus-Aktivisten, allen voran Leni Riedlinger, müssen schnellstmöglich ihr Bus-Problem lösen und bekommen von Constantin Klumpp ein entsprechendes Angebot. Tatsächlich kommt allmählich Tempo in die Aktion und Leni macht mit Hermann gemeinsame Sache. Nicht ganz freiwillig und nicht ganz auf Augenhöhe.

Carlotta weiß ganz genau, was sie am Tag ihrer Einschulung anziehen will. Wie eine Prinzessin möchte sie aussehen. Ist ja schließlich ein ganz besonderer Tag und sie ist auch noch die Hauptperson! Eva und Andreas haben allerdings eine ganz andere Vorstellung davon, wie ihre Tochter zum ersten Mal in die Schule geht. So macht sich Andreas mit Carlotta auf zur Erstklässler-Shopping-Tour. Er wird ihr den „Traum in Pink“ schon ausgeredet kriegen …