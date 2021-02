Evelyn, die nach weiteren Vertriebswegen für die Molkereiprodukte Ausschau hält, ist in Freiburg auf ein leerstehendes Geschäft gestoßen. Optimal für einen Käseladen, in bester Lage und sogar bezahlbar. Eine Gelegenheit, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen darf! Dass Evelyn deshalb sogar schon mit dem Makler des Objekts gesprochen hat, geht selbst Bea ein wenig zu rasant. An Karls Reaktion darf sie dabei noch nicht mal denken! Doch soweit kommt es erst gar nicht.

Tayo könnte glücklich sein. Eigentlich. Er macht im Löwen eine Ausbildung zum Koch und auch in der Berufsschule läuft diesmal alles wie es soll. Doch obwohl Tayo sich wirklich richtig anstrengt, scheint Tu nie zufrieden mit ihm zu sein. Den ganzen Tag soll der Lehrbub nichts anderes tun als Gemüse schneiden. Bergeweise! Tayo will aber nicht nur schneiden – er will endlich an die Töpfe!

Nachdem sie Constantins Heiratsantrag abgelehnt hat, geht Sophie hart mit sich selbst ins Gericht. Es scheint, als würde sie es immer wieder schaffen, im entscheidenden Moment alles kaputt zu machen. Denn wenn sie ehrlich zu sich ist, hätte sie Constantins Antrag nämlich gerne angenommen…