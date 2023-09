Angeschmiert

per Mail teilen

Die vergangene Fasnet hat vor allem bei Bernhard Spuren hinterlassen. Während der Rest der Familie lediglich den ein oder anderen Rausch auszuschlafen hatte, hat die diesjährige Kampagne den Bürgermeister seinen Führerschein gekostet. Dass so etwas in einem Ort wie Schönwald schnell die Runde macht, versteht sich von selbst. Die erste Standpauke muss Bürgermeister Faller sich direkt von Claudia Heilert gefallen lassen. Und das hat ihm zu seinem Unglück gerade noch gefehlt…

Schon in aller Herrgottsfrühe stehen Bea und Markus in der Molkerei und kümmern sich um den Münsterkäse. Zu Hermanns Rückkehr aus der Reha soll der erste Laib angeschnitten werden. Doch das vermeintliche Meisterstück ist ungenießbar und niemand kann sich erklären, weshalb. Nach langem Rätselraten ist der Schuldige jedoch ausgemacht: Karl Faller. Denn der hat‘s mit der Käsekümmerei nicht ganz so genau genommen, wie seine Frau!

Celine betreut im Krankenhaus eine schwerkranke Patientin, die ihr sehr ans Herz gewachsen ist. Deshalb möchte sie der jungen Frau auch ihren größten Wunsch erfüllen und bittet dafür Claudia Heilert um Hilfe. Celines Bitte versetzt Frau Heilert jedoch in Panik. Sie weiß nicht, ob sie in der Lage ist, Celine in diesem Fall zu helfen.