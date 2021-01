Johanna denkt nicht daran, an Fasnet zu Hause zu bleiben! Zusammen mit Kati möchte sie sich gerade auf den Weg machen, als „Casanova“ persönlich in der Tür steht: Franz Faller im Kostüm seines Lebens. So stürzt sich das Trio gemeinsam in den Umzugstrubel. Und während sich „Marie-Antoinette“ und „Casanova“ königlichst amüsieren, hängt „Frau Antje aus Holland“ nur an ihrem Handy. Kati hat es nämlich tatsächlich gewagt, sich bei einem Datingportal anzumelden und kann sich vor Verehrern kaum retten. Doch dann fällt „Frau Antje“ den Schönwalder Hexen in die Hände …

Sebastian wäre ganz gerne mit Jenny auf die Fasnet, doch die hängt mal wieder in ihren Büchern fest und ist nicht vom Schreibtisch wegzukriegen. Auch Celine, die nach der Nachtschicht in der Klinik ihre Ruhe braucht, lässt ihren Albert allein losziehen. Und während Sebastian und Albert beim Umzug ausgelassen feiern, wird es – wider Erwarten – auch bei Celine und Jenny daheim ziemlich lustig …

Monique und Bernhard wollen zum Himmelinger Fasnetsball und losen aus, wer von beiden der Fahrer sein wird. Bernhard freut sich, als das Los für ihn und gegen Monique entscheidet. Doch entgegen der Absprache schlägt Monique beim Feiern ordentlich über die Stränge, und Bernhard macht einen Fehler, den er noch sehr lange bereuen wird.