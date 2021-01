Constantin schafft es immer wieder, seine Freundin zu verblüffen. Ein spontanfeudaler Brunch im Sägewerk bleibt an diesem Tag nicht die einzige Überraschung für Sophie. Für den Abend hat er ihr ebenfalls schon Hoffnung auf etwas ganz Besonderes gemacht. Als Constantin sie dann ausgerechnet in den Löwen und dort auch noch an den Stammtisch führt, glaubt Sophie noch an einen Scherz und macht gute Miene zu diesem Spiel. Die Machosprüche am Stammtisch – auch von ihrem Constantin – nerven sie jedoch schnell. Sie lässt Constantin sitzen und geht alleine feiern. Aber so richtig!

Riedle hat das Wochenende im Elsass verbracht und dort in einer Käserei mitgearbeitet. Den Kopf voll mit neuen Tricks und Kniffen macht er sich in der Molkerei direkt an die Arbeit. Der perfekte Münsterkäse soll es diesmal werden - und das ist wahrlich eine Kunst! Da Riedles Verbissenheit beim Käsen erst neulich einen handfesten Ehekrach ausgelöst hat, ist Evelyn diesmal erst gar nicht mitgekommen. Markus ist’s Recht, er arbeitet sowieso lieber mit Bea zusammen. Viel lieber sogar …

Tayo kann es kaum abwarten, seine Kochlehre im Löwen zu beginnen. Trotzdem ist es ihm auch ein wenig mulmig. Durch Zufall hat er nämlich ein Gespräch zwischen Tu und Eva mitbekommen, in welchem Tu gesagt hat, dass er ihm die Lehre nicht zutraut. Doch Johanna stärkt dem Jungen den Rücken, denn sie sieht bei ihm wirklich Potential und Leidenschaft fürs Kochen. Und während Johanna mit Tu über Tayo spricht, tobt der sich in ihrer Küche aus.