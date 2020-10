Leni ist völlig aus dem Häuschen: Ihr und ihrem Gatten Eugen ist ein königsblauer Papagei zugeflogen und trotz aller Bemühungen konnte sein rechtmäßiger Besitzer noch nicht ausfindig gemacht werden. Mittlerweile stört der Vogel allerdings den Familienfrieden im Hause Riedlinger so sehr, dass eine schnelle Lösung gefunden werden muss. Letztendlich landet Lenis fedriges Problem bei Andreas in der Tierarztpraxis, und die kleine Carlotta ergänzt ihren gemalten Weihnachtswunschzettel noch ganz schnell um einen sehr großen, königsblauen Vogel.

In der Dorfkneipe herrscht wieder einmal Personalmangel, weshalb Eva Heinz bittet, ihr nochmal auszuhelfen. Heinz freut sich über Evas Anfrage, denn er fand sein letztes Mal als Aushilfe in der Dorfkneipe sehr amüsant. Allerdings hat Eva eine Bedingung: Heinz muss ohne Franz kommen! Nach dem, was der in seinen Memoiren über ihre Kneipe geschrieben hat, kann sie auf dessen Hilfe gut verzichten. Bis in alle Ewigkeit!

Celine studiert, arbeitet im Krankenhaus und muss für ihre Famulatur lernen – das alles wächst ihr mehr und mehr über den Kopf. Dazu kommt, dass sie Alberts kreatives Chaos mittlerweile echt wahnsinnig macht. Der scheint von Celines Dilemma allerdings wenig mitzubekommen und macht sich in einem Video sogar noch über seine Freundin lustig. Ein Video, das er ins Netz stellt! Als sie davon Wind bekommt, reißt Celine der Toleranzfaden – sie packt ihre Sachen und zieht aus.