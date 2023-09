Volltreffer

Leni fühlt sich nur noch schlapp und kommt gar nicht richtig auf die Beine. Auch Johanna fällt auf, dass es der Freundin wirklich nicht gut geht. Was anfangs ganz harmlos aussieht, stellt sich als gar nicht so ungefährlich heraus: Leni hat die Packungen ihrer Tabletten verwechselt und langfristig die falschen Medikamente eingenommen. Das ist zumindest Celines Diagnose, nach der Durchsicht von Lenis Medikamentenvorrat. Doch die resolute Leni möchte davon nichts wissen. Was will das junge Ding ihr schon erzählen!

Lioba hat wieder Spuren eines Wolfs gefunden und wie man sich im Dorf erzählt, ist eine Ziege gerissen worden. Die Natur holt sich zurück, was der Mensch zerstört hat. Daran glaubt Lioba Weber hundertprozentig. So werden am Stammtisch selbstverständlich schnell wieder die entsprechenden Parolen geschwungen. Auch Zimmermann Senior ist jemand, der zu seinen Geschichten gerne noch etwas dazu erfindet. Vor allem, wenn es ihm in die Karten spielt. Für ihn ist die Sache sowieso klar. Der Wolf muss weg. Obwohl Sebastian versucht, zu vermitteln, greift Zimmermann zur Flinte.

Nach der Schlappe mit der teuren Lampe ist Bea vorsichtig, neue Sachen anzuschaffen. Aber wenn ihr Arbeitsmaterial kaputt geht, dann geht daran kein Weg vorbei, auch, wenn‘s dem Herrn Gatten überhaupt nicht passt! Und obwohl es lediglich um einen neuen Staubsauger geht, steckt Bea wieder einmal Kritik von allen Seiten ein.