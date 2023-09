Reiner Wein

Eva kann es kaum ertragen, Sophies begeisterte Erzählungen über den gemeinsamen Urlaub mit Constantin zu hören. Ihr wird fast schlecht, als sie Sophie von diesem Typen so schwärmen hört, trotzdem lässt sie sich nichts anmerken. Sie kann Sophie ja schlecht von ihrer Affäre mit Klumpp und dessen miesem Verhalten erzählen! Nach einem verstörenden Telefonat mit Constantin Klumpp beschließt Eva jedoch, genau das zu tun: Sie schenkt Sophie reinen Wein ein.

Tayo macht eine schwere Zeit durch. In der Berufsschule droht er zu scheitern, und er vermisst seine Mutter so sehr. Trotzdem versucht er, sich irgendwie durchzubeißen und nicht aufzugeben, was ihm sichtlich schwerfällt. Jenny sieht sein Dilemma und sorgt dafür, dass Tayo Ablenkung bekommt. Sowohl von der Berufsschule als auch von seiner Sehnsucht. Zusammen mit Heinz beschließt sie, Tayo zum gemeinsamen Kochen einzuladen. Der Junge ist sofort begeistert: Kochen ist genau sein Ding!

Der Frischmilch-Verkauf im Hofladen läuft nicht so, wie erwartet. Karl bleibt nichts anderes übrig, als die nicht verkaufte Milch wieder einmal an die Kälbchen zu verfüttern. Die Molkerei-Mannschaft ist sich einig, dass das so nicht weitergehen kann. Es muss mehr Kundschaft her!