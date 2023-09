Von Wölfen und Schafen

Dass er mit seinem Vortrag über Wölfe nicht nur auf Zustimmung stoßen wird, ist Sebastian längst klar. Er würde sich schon freuen, wenn seine Zuhörer im Löwen wenigstens zu einer Diskussion bereit wären. Doch schon im Vorfeld hat Uli Zimmermann ordentlich geschürt und dafür gesorgt, dass es nicht nur für Sebastian ein Abend voller Zündstoff wird.

Die Stimmung im Schönwalder Rathaus ist ordentlich unterkühlt. Bernhard ist sauer auf seine Sekretärin, die anscheinend nur noch Hochzeiten im Kopf hat, die wiederum ist sauer auf ihren Chef, der sie aus lauter Egoismus versucht auszubremsen. Lissy bietet sich als Mediatorin im Streit zwischen Bernhard und Frau Heilert an und trifft dabei einen sehr wunden Punkt.

Kaum ist Toni wieder in Lohn und Brot, spuckt er vor Constantin Klumpp große Töne. Er glaubt nämlich, dass er seiner Chefin imponieren kann, wenn er dessen Großauftrag an Land zieht. Als Klumpp erfährt, wer mittlerweile in der Fallersäge das Sagen hat ist er gleichermaßen beeindruckt wie neugierig, ist sich aber sicher, leichtes Spiel zu haben. Nicht nur, was seinen Auftrag betrifft.