Stabile Seitenlage

Schwere Möbel sind das eine Problem, Hermanns Kruscht und Krempel ein weiteres. Während Johanna versucht, mehr Platz ins Wohnzimmer zu bekommen, rollt Hermann eine uralte Minibar herein, die künftig den Raum verschönern soll. Johanna muss schwer an sich halten. Doch bevor Hermann das Wohnzimmer endgültig in einen Herrensalon verwandelt, ergreift sein Blümle energisch Gegenmaßnahmen.

Sebastian musste bei einem Vorfall im Wald feststellen, dass er seine Erste-Hilfe-Kenntnisse unbedingt auffrischen muss. Auch Jenny gibt zu, dass sie sich bei dem Thema recht unsicher fühlt. Celine als Medizinstudentin und Albert als Truppführer bei der Feuerwehr, sind dagegen zu diesem Thema um einiges besser aufgestellt. Die vier Freunde beschließen, gemeinsam ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen und treffen sich im Wald zum „Leben retten“. Und aus Spaß wird plötzlich Ernst.

„Beas Bester“ verkauft sich in Johannas Hofladen wie geschnitten Brot. Viel Vorrat hat sie davon allerdings nicht mehr. Um so mehr freut sie sich, bald den Brand, den sie mit Zimmermann abgefüllt hat, in Johannas Hofladen zu stellen. Doch da hat Johanna das letzte Wort noch nicht gesprochen!