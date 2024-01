Folge 638: Der Schwur

per Mail teilen

Hermann hat die Zusammenarbeit im Sägewerk vor allem mit Daniel so gut getan, dass er wieder ganz der Alte zu sein scheint. Auch seine Enkelin Jenny hat Daniels Anwesenheit genossen und jede Gelegenheit genutzt, um in seiner Nähe sein zu können. Als die beiden gemeinsam im Sägewerk aufräumen, nimmt Jenny all ihren Mut zusammen und küsst ihn.

Der Besuch in Rosis Bauwagen erinnert Karl schmerzlich an die Zeit nach Christinas Tod. Auch er hatte sich damals zurückgezogen und lange allein im Wald gelebt. Um so weniger kann er sich vorstellen, dass Rosi mit ihrem derzeitigen Leben wirklich zufrieden ist.

Kati ist glücklich. Ein Bote überreicht ihr Blumen von Marcel, den sie kürzlich im Chat kennen gelernt hat. Beschwingt geht sie in ihre Praxis und macht sich an die Arbeit. Doch dann scheinen merkwürdige Dinge um sie herum vorzugehen.