Folge 611: Das erste Date

Serie D 2009 Das erste Date

Kati scheint an der Partnersuche im Internet Geschmack gefunden zu haben. Trotz der Schlappe mit Uwe lässt sie sich nicht entmutigen und verabredet sich erneut mit einem Chatpartner im Löwen. Diesmal ist es ein Blind-Date im wahrsten Sinne des Wortes, denn Kati hat keine Ahnung, wie "Dirk" aussieht.

Der Wahlkampf ums Bürgermeisteramt geht in die heiße Phase. Ulrich Zimmermann kämpft mit allen Mitteln und verspricht jedem das, was er hören will. Allmählich schwimmen dem bodenständigen Herrn Weiss die Felle davon. Doch dann hat er eine Idee.

Albert und Sebastian bekommen von Bernhard jeweils ein Luftgewehr geschenkt. Karl ist fassungslos, dass sein Bruder aus den Vorkommnissen der letzten Zeit offensichtlich nichts gelernt hat. Doch diesmal scheint er sich in Bernhard getäuscht zu haben.