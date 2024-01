Die Heimkehr

per Mail teilen

Als Kati ihren Morgendienst im Krankenhaus antritt, erfährt sie, dass Maria auf der Intensivstation liegt. Ihr Zustand habe sich rapide verschlechtert. Doch keiner gibt ihr genaue Auskunft über die Ereignisse der vergangenen Nacht.

Wilhelm ist entsetzt, als er erfährt, dass Maria an einer Maschine angeschlossen ist und künstlich am Leben gehalten wird. Er will lieber zu Hause sterben, wenn es soweit ist. Die gesamte Familie bangt um Marias Leben.

Kati mutmaßt, dass irgendetwas falsch gelaufen sein muss. Als Dr. Rudolf Schwester Gabi zur Rede stellt, bricht diese nach anfänglichem Leugnen zusammen.

Plötzlich steht Marias Verwandtschaft vor der Tür.