Schlafstörungen

Alex sehnt sich nach einem Abend mit Monique allein. Darum lädt er sie in seine Wohnung zu einem romantischen Dinner ein. Ausgerechnet an diesem Tag wird Albert krank. Johanna geht auf einen Landfrauentreff, kann also auch nicht auf ihn aufpassen.

Aus dem romantischen Abend wird eine frustige Nacht für Alex. Monique schläft neben ihrem Sohn ein. Am nächsten Morgen macht er ihr beim Frühstück schreckliche Vorwürfe. Wütend und enttäuscht verlässt Monique seine Wohnung. Ist das das Ende ihrer Beziehung?

Hermann muss zu einem wichtigen Termin ins Rathaus. Er wird von Karl aufgehalten. Der Traktor streikt mal wieder. Als Hermann sich noch als Techniker versucht, beschmutzt er ohne es zu merken seine Lederjacke mit Motoröl. Karl sieht es mit Schadenfreude.