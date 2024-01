Eva hat einen neuen, schicken Reitdress. Hermann unterstützt ihre Aktionen, natürlich mehr aus geschäftlichem Interesse. Zusammen mit Anna Peters nimmt sie ihre erste Reitstunde. Der Reitlehrer nimmt sie sehr hart ran. Eva kommen die Tränen. Wird sie das Reiten wieder aufgeben?

Monique ist glücklich, dass Bernhard endlich Arbeit an der Uni gefunden hat. In Wirklichkeit treibt er sich frustriert in Freiburg im Spielsalon herum. Er geht auf Arbeitssuche und findet einen Job als Taxifahrer. An seinem ersten Arbeitstag wird er von einem Bekannten der Familie gesehen. Wird sein Lügengebäude auffliegen?