Folge 431: Die Silbermannorgel

Johanna bügelt ganz gedankenverloren die Wäsche. Sie hat sich eine CD mit Orgelmusik eingelegt, die Vincent im Konstanzer Münster selbst eingespielt hat. Zur gleichen Zeit sitzt Vincent in der örtlichen Wallfahrtskirche und spielt auf der Orgel. Vincent seufzt - die alte Orgel klingt gar nicht gut!

Hannes kommt ins Rathaus und beklagt sich bei Frau Heilert, dass sie gar nicht bei der Bach-na-Fahrt zugesehen hat. Und das, wo Karl und er das erste Mal furztrocken ins Ziel gekommen sind! Als er dann an ihr vorbei zu Hermann möchte, erklärt sie ihm, dass das seit neuestem nicht mehr so ganz einfach möglich sei. Denn in Zukunft brauche man dazu eine schriftliche Terminanfrage zwei Wochen früher, in doppelter Ausführung!

Am Abend nach der Kirchenchorprobe versuchen wieder einige weibliche Mitglieder, Vincent zu umgarnen. Doch der macht nur einen sehr bedrückten Eindruck und verschwindet auch recht schnell. Als er gegangen ist, machen sich die Damen Gedanken darüber, was ihm auf dem Herzen liegen könnte. Leni hat auch eine Vermutung, die sie am nächsten Morgen Johanna mitteilt: Paula setzt Vincent mit ihren ständigen Annäherungsversuchen unter Druck!