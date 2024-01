Folge 307: Nix wie weg

Johanna macht sich Sorgen um Eva. Ihre Enkelin lebt völlig an der Familie vorbei. In ihrem Zimmer herrscht das totale Chaos und letzte Nacht ist sie gar nicht nach Hause gekommen. Karl ist sich sicher, dass er sich das nicht hätte leisten können. Als Johanna überlegt, Kati zu informieren winkt er nur ab. Resigniert macht sich Johanna daran, Evas Zimmer aufzuräumen.

Als Eva nach Hause kommt, traut sie ihren Augen kaum. Entsetzt stellt sie fest, dass nichts mehr da ist, wo es war. Wütend beschließt sie, zu Nico zu ziehen. Sie ist die ständige Überwachung leid. Die Probleme sind ihr zu klein und sie hat das Gefühl, dass sich alles immer ständig wiederholt. Einlenkend erinnert sie ihre Oma an Wilhelms Worte: Kinder müssen immer einen Schritt weiter gehen als ihre Eltern.

Johanna kann gar nicht recht begreifen, was passiert ist. Als Kati mit Peter Riemer im Schlepptau auf dem Hof auftaucht um ihren Eltern zu erzählen, dass Eva es ernst meint, weiß sie überhaupt nicht, was sie sagen soll. Erstaunt blickt sie auf den Mann an Katis Seite und bezweifelt, dass sie noch mitbekommt, was im Leben ihrer Kinder vor sich geht.