Folge 281: Eine große Familie

Franz ist so stolz! Ihm haben es Johanna und Werner zu verdanken, dass sie sich nach fünfzig Jahren endlich wiedergefunden haben. Wenn er nicht zufällig auch im Löwen gewesen wäre! Johanna gönnt ihm seine Freude. Sie ist so glücklich, dass sie ihren Bruder wieder hat. Am liebsten würde sie ihn gar nicht mehr gehen lassen. Auch Werner scheint sich auf dem Fallerhof sehr wohl zu fühlen. So eine große Familie - darum ist Johanna schon zu beneiden.

Heinz und Mechthild sind aus Afrika zurück. Wie gut kann Mechthild nun verstehen, dass es Heinz immer wieder in den schwarzen Kontinent zieht. Das Licht, die Menschen, die Natur: Am liebsten würde sie sofort zurück fliegen. Aber leider holt der Alltag sie ganz schnell wieder ein. Am Abend ist Orchesterprobe, und der Stapel Post lässt auch nicht unbedingt auf Gutes hoffen. Beide sind froh, als Johanna sie zum Mittagessen auf den Fallerhof einlädt.

Auch Heinz kann es kaum glauben, als Johanna ihm ihren Bruder vorstellt. Wie um alles in der Welt ist er nur darauf gekommen, Johanna hier im Schwarzwald zu suchen? Werner erzählt, dass ihm durch Zufall Wilhelms Memoiren in die Hände gefallen sind, und er auf einem Foto seine kleine Schwester Hanni wiedererkannt hat. Wilhelm! Auch nach seinem Tod scheint er die Fäden noch in der Hand zu halten!