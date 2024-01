Folge 279: Bewährungsprobe

Schorsch kommt als Regisseur schnell an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Die ersten Proben erweisen sich als Katastrophe. Bea geht allen auf die Nerven, weil sie sich weigert, mit französischem Akzent zu sprechen. Wehmütig erinnert man sich an Monique als Besetzung für die Farina. Nun hat Schorsch ein Problem: Wie soll er die Darstellerinnen austauschen, ohne Bea zu kränken?

Frau Baier macht sich große Sorgen um ihre Katze Gina. Sie beobachtet skeptisch, wie Monique Proben von allen möglichen Stoffen in ihrer Wohnung nimmt. Als Monique am nächsten Tag im Labor anruft wird ihr endlich klar, was das arme Tier so quält. Es ist weder der Hausstaub noch sind es die Futtermilben. Gina hat eine Arsenvergiftung durch die Katzenstreu!

Monique ist geschmeichelt, als Schorsch sie bittet, wieder die Farina im Bildhauer vom Fallengrund zu spielen. Sie weiß jedoch noch nicht, dass Bea bereits für die Rolle probt. Als sich die beiden zufällig auf dem Hof über den Weg laufen, staunen sie nicht schlecht, dass Schorsch sich offensichtlich nicht recht für eine Besetzung entscheiden kann. Armer Schorsch - die Damen sind ganz und gar nicht gut auf ihn zu sprechen!